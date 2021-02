Chelsea, Tuchel: «Cavani come Giroud. Ha le chiavi del successo» (Di sabato 27 febbraio 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, si è soffermato su Edinson Cavani in vista del match contro il Manchester United: le sue dichiarazioni Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, si è soffermato su Edinson Cavani in vista del match contro il Manchester United. I due hanno condiviso un’esperienza comune al Paris Saint-Germain. «Cavani è simile a Giroud, un numero 9 che pensa sempre alla squadra, lavora e soffre per i compagni in campo. Parliamo di due attaccanti di qualità top, di due professionisti di primo livello le cui applicazione e disciplina sono a mio giudizio le chiavi del successo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Thomas, allenatore del, si è soffermato su Edinsonin vista del match contro il Manchester United: le sue dichiarazioni Thomas, allenatore del, si è soffermato su Edinsonin vista del match contro il Manchester United. I due hanno condiviso un’esperienza comune al Paris Saint-Germain. «è simile a, un numero 9 che pensa sempre alla squadra, lavora e soffre per i compagni in campo. Parliamo di due attaccanti di qualità top, di due professionisti di primo livello le cui applicazione e disciplina sono a mio giudizio ledel». Leggi su Calcionews24.com

