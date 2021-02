Chelsea | Abramovich vuole Haaland a tutti i costi | offerta di cento milioni al Dortmund

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Romansi è innamorato di Erling. E come dare torto al presidente del, che ha deciso di fare follie sul mercato per poter assicurarsi il bomber norvegese. Il patron dei blues è pronto a mettere sul piatto fino a, una proposta che difficilmente il Borussiapotrebbe rifiutare. Lo rivela la Bild, che spiega come sia sia stato dato il via libera ai dirigenti londinesi per potersi assicurare il giovanissimo attaccante che sembra una macchina da gol. SportFace.

sportface2016 : #Chelsea, #Abramovich stravede per #Haaland e lo vuole a tutti i costi - ItaSportPress : Chelsea, Abramovich mette sul piatto 100 milioni per Haaland - - silviodifede : Ciro Venerato racconta la favoletta che il Chelsea (che caccia Lampard perché aveva Tuchel pronto) avrebbe rivoluto… - sportface2016 : #Chelsea, Roman #Abramovich si regala uno yatch più grande di #BuckinghamPalace - zazoomblog : Chelsea il nuovo yacht di Abramovich è più grande di Buckingham Palace - #Chelsea #nuovo #yacht #Abramovich -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Abramovich

GonfiaLaRete

Secondo la testata tedesca, il patron del, Roman, ha dato il suo via libera ai dirigenti dei Blues per trattare l'attaccante con il Borussia Dortmund. LE ALTRE CONTENDENTI - Per ...Ma Gates non è certo il peggiore : analizzando i 2095 miliardari della classifica Forbes 2020, il proprietario del, Roman, è riuscito a totalizzare un totale di 33859 tonnellate ...11 Una delle poche certezze che abbiamo, nel calcio in era Covid, è che la prossima sarà l’estate di Erling Braut Haaland. Classe 2000, il norvegese compirà 21 anni il prossimo 21 luglio e in questa s ...Erling Braut Haaland è corteggiato da tutti, ma il suo valore è molto alto, infatti nonostante abbia una clausola di 75 milioni pronta ad attivarsi nel 2022, c’è una squadra di Premier League che non ...