“Che schifo, vergogna!”: Tomaso Trussardi si schiera contro gli haters di Aurora Ramazzotti e la difende (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da qualche anno, ormai, Aurora Ramazzotti sta brillando di luce propria grazie ad uno spazio tv tutto suo. Essendo la figlia di due personaggi famosi, i suoi fan hanno sempre domande sui suoi genitori: proprio qualche giorno fa Aurora ha pubblicato un “vero o falso” su Instagram e ha risposto alla domanda di un fan che le chiedeva se il suo rapporto con la madre fosse stato turbolento. Lei ha risposto: “Vero. Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata in questo modo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealAuroragram) Gli insulti e la reazione di Trussardi: ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da qualche anno, ormai,sta brillando di luce propria grazie ad uno spazio tv tutto suo. Essendo la figlia di due personaggi famosi, i suoi fan hanno sempre domande sui suoi genitori: proprio qualche giorno faha pubblicato un “vero o falso” su Instagram e ha risposto alla domanda di un fan che le chiedeva se il suo rapporto con la madre fosse stato turbolento. Lei ha risposto: “Vero. Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata in questo modo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealgram) Gli insulti e la reazione di: ...

ricpuglisi : Il lockdown per coprire i ritardi nei vaccini: CHE SCHIFO - TNannicini : Ho visto dei commenti agghiaccianti alla foto di Liliana Segre che si vaccina. Non li ripubblico, non voglio dargli… - rubio_chef : Buongiorno @FratellidItalia @pdnetwork @LegaSalvini @ItaliaViva @Mov5Stelle????: vorrei ricordarvi che la vostra coll… - 13Rosylu : @Cecilia_esse Ma stanno veramente fuori...che schifo - Merycat16 : RT @effesronfleek: Il fatto che le fenomene siano preoccupate perché probabilmente non sa il significato di LGBT è la dimostrazione che lor… -