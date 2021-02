Che Dio Ci Aiuti, anticipazioni ultima puntata 11 marzo: Eramo nasconde qualcosa, Nico e Gin imprevisti al matrimonio (Di venerdì 26 febbraio 2021) anticipazioni e curiosità sull’ultima puntata dell’11 marzo dell’amata soap Che Dio Ci Aiuti 6. Ecco cosa vedremo su Rai Uno in prima serata. La verità su Primo e il matrimonio di Nico Il prossimo giovedì 11 marzo, dalle ore 21.20 circa su Rai Uno, andrà in ona la puntata finale della sesta edizione di Che Dio Ci Aiuti. Una stagione caratterizzata da un grandissimo successo di critica e di pubblico. Dovremo, però, pazientare per scoprire l’epilogo delle avventure di Suor Angela e del Convento. La soap si fermerà per una settimana, dal momento che andrà in onda il Festival di Sanremo 2021, dal 2 al 6 marzo. Ma andiamo a vedere le anticipazioni del primo episodio della ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)e curiosità sull’dell’11dell’amata soap Che Dio Ci6. Ecco cosa vedremo su Rai Uno in prima serata. La verità su Primo e ildiIl prossimo giovedì 11, dalle ore 21.20 circa su Rai Uno, andrà in ona lafinale della sesta edizione di Che Dio Ci. Una stagione caratterizzata da un grandissimo successo di critica e di pubblico. Dovremo, però, pazientare per scoprire l’epilogo delle avventure di Suor Angela e del Convento. La soap si fermerà per una settimana, dal momento che andrà in onda il Festival di Sanremo 2021, dal 2 al 6. Ma andiamo a vedere ledel primo episodio della ...

_Carabinieri_ : 'Luca e Vittorio sono stati strappati dal mondo da una violenza stupida e feroce. Ma amare vale sempre la pena. Tut… - ciropellegrino : Mina Settembre, Lolita Lobosco, Che Dio ci aiuti. Tre fiction Rai. Per 3 volte consecutive viene raccontato un cas… - annatrieste : E pensare che il secondo anno di Ancelotti ci annoiavamo. MIO DIO - silvhorizon : il modo in cui i miei cdc sono strafottenti ?????? dio porco sono letteralmente l'unica in assemblea d'istituto, NON… - EliasFleischer : @IlMici8 ... Che dio la benedopa? -