Che cos’è Maskne, l’acne da mascherina: i consigli per spegnere l’infiammazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) L‘acne da mascherina, definita anche Maskne, è uno degli effetti collaterali dovuti all’uso dei dispositivi di protezione che tormenta soprattutto i più giovani. Il cambiamento ormonale tipico dell’adolescenza, combinato al “microclima” che si crea tra la mascherina e il viso quando si indossa per molte ore al giorno, può favorire la comparsa di punti neri, brufoli e acne. Inoltre, anche lo stress dovuto a questo lungo periodo di pandemia ha un peso sull’evoluzione infiammatoria della pelle. Ecco i consigli della dottoressa Ylenia Balice, dermatologa di Humanitas San Pio X. Leggi anche › Brufoli e acne in adolescenza: come affrontarli in modo efficace ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) L‘acne da, definita anche, è uno degli effetti collaterali dovuti all’uso dei dispositivi di protezione che tormenta soprattutto i più giovani. Il cambiamento ormonale tipico dell’adolescenza, combinato al “microclima” che si crea tra lae il viso quando si indossa per molte ore al giorno, può favorire la comparsa di punti neri, brufoli e acne. Inoltre, anche lo stress dovuto a questo lungo periodo di pandemia ha un peso sull’evoluzione infiammatoria della pelle. Ecco idella dottoressa Ylenia Balice, dermatologa di Humanitas San Pio X. Leggi anche › Brufoli e acne in adolescenza: come affrontarli in modo efficace ...

fattoquotidiano : È ANCHE LA PRESCRIZIONE AD ALLUNGARE I PROCESSI - È necessario chiarire bene che cos’è la prescrizione penale in It… - marcodimaio : Stiamo ascoltando in Aula alla Camera la collega #Meloni spiegare al presidente Mario #Draghi che cos'è l'idea di E… - alkedo4 : @simastatecalmi @borghi_claudio @No_Islam_ Cos’è questa paura dei vaccini ? Questo “Bubu” da dove viene? Il vaccino… - serrrenah : @SOVFTKOOK cos'è successo con m!ngyu? ho capito che tipo ci hanno messo in mezzo la 9/7!ine ma non sto capendo null… - Gpzap2 : ...io lo fatto ma non è che sia molto semplice... Spid, cos'è e come richiederlo. Altroconsumo: «Ancora troppe crit… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Depressione da pandemia Con il lockdown impennata di casi Il Gazzettino