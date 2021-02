Che cosa ha portato alla luce quel 13 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci voleva così tanto per capire da che parte stavano realmente queste quinte colonne che ci hanno rintronato pontificando di “democrazia normale”, di “competenza” o di “ritorno alla responsabilità”, mentre allestivano le trappole in cui far cadere i timidi tentativi di frenare l’eterno dominio degli amici degli amici; mentre scavavano la fossa in cui precipitare e seppellire l’intollerabile critica – ovviamente criminalizzata come “populistica” – del privilegio spudorato e cinico? I Massimo Giannini e le Concita De Gregorio, così indignati per “i troppi errori” del premier alla guida del governo giallorosa. E se gli chiedi quali sono in concreto questi errori ribaditi apoditticamente, farfugliano di mancato rispetto di timing previsti per le conferenze stampa serali o altre risibile quisquilie provocatoriamente strumentali. Si capisce perché Lilli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci voleva così tanto per capire da che parte stavano realmente queste quinte colonne che ci hanno rintronato pontificando di “democrazia normale”, di “competenza” o di “ritornoresponsabilità”, mentre allestivano le trappole in cui far cadere i timidi tentativi di frenare l’eterno dominio degli amici degli amici; mentre scavavano la fossa in cui precipitare e seppellire l’intollerabile critica – ovviamente criminalizzata come “populistica” – del privilegio spudorato e cinico? I Massimo Giannini e le Concita De Gregorio, così indignati per “i troppi errori” del premierguida del governo giallorosa. E se gli chiedi quali sono in concreto questi errori ribaditi apoditticamente, farfugliano di mancato rispetto di timing previsti per le conferenze stampa serali o altre risibile quisquilie provocatoriamente strumentali. Si capisce perché Lilli ...

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Modric e uno scambio di maglie speciale con l'Immacolata Alzano Una cosa che neanche lui potrà mai dimenticare. La tradizione calcistica dell'oratorio risale al 1921, anno della fondazione dell' Immacolata Alzano . Per questo, il presidente Luca Buzzetti ha ...

WandaVision: perché è tornato il Pietro di Evan Peters? La serie WandaVision è davvero ricca di sorprese e colpi di scena, uno dei quali legato all'inaspettato ritorno del personaggio di Pietro Maximoff , alias Quicksilver . La cosa sconvolgente è che a comparire nella serie non è stata la versione dell'eroe vista nel MCU (più precisamente in Avengers: Age of Ultron ) e interpretata da Aaron Taylor - Johnson , piuttosto ...

Mister Calcio Cup, ecco che cosa è previsto per Torino-Sassuolo Corriere dello Sport.it Hellas, amore incondizionato Mi manca il boato dei tifosi L’ultimo gol prima del grande silenzio. L’ultimo gol del campione. Una combinazione magica l’8 febbraio 2020. L’Hellas batte la Juve... Scopri di più ...

Trovata morta in casa a 24 anni. La procura apre un’inchiesta Non ci sono indagati, si procede per morte in conseguenza di altro reato. Stamani verrà affidato l’incarico per l’autopsia che si svolgerà già in giornata ...

