Il presidente della Sigi, avv. Giovanni Ferraù ha scritto un messaggio per aggiornare la situazione della Cessione del club al gruppo Tacopina:Sigi, Joe Tacopina e i rispettivi professionisti si sono incontrati ieri, come sempre in piena sintonia per giungere al comune obiettivo, aggiornando il programma alla luce dei riscontri mancanti. In merito a questi ultimi, s'impone una doverosa cautela mediatica, trattandosi di materia complessa e di tempi tecnici non sempre prevedibili. L'epocale data del closing sarà un'altra, ormai non molto lontana, ma il 25 febbraio 2021 è stato comunque un giorno fondamentale per il Calcio Catania. Rivolgo un ringraziamento speciale a Joe Tacopina per la sua paziente attesa, che consente alla Sigi di ...

DA CONFINDUSTRIA CATANIA E FIDIMED LA SPINTA PER LA RIPARTENZA "GREEN" DELLE IMPRESE: FINANZIAMENTI DIRETTI RAPIDI, FACILI E CON GARANZIA STATALE. PER LE IMPRESE EDILI ANCE CATANIA CESSIONE CREDITI A CDP PER IL "SUPERBONUS 110%" Catania, 26 febbraio 2021 " Nell'anno del Covid - 19 le politiche nazionali e regionali hanno fatto ciò che potevano in quel momento per ...

Confindustria Catania e Fidimed presentano protocollo sul credito ... agevolare per le imprese edili associate la cessione del credito per il Superbonus 110%, con un ... 109), da Confindustria Catania e Fidimed alla presenza della stampa. Ad illustrare nello ...

Cessione Catania, la nota del presidente della Sigi Ferraù ItaSportPress Confindustria Catania sigla accordi con Fidimed e Banca Progetto per finanziamenti alle imprese associate Importanti accordi sono stati presentati oggi nella sede di Confindustria Catania. Per le associate prestiti di Fidimed e Banca Progetto.

Fidimed insieme a Confindustria Catania a sostegno della Ripartenza Green Confindustria Catania impegnata,– come ha detto il presidente Draghi – “a riaccendere la luce”, dando una “spinta finanziaria” alla ripartenza “green” delle proprie imprese ha presentato l’accordo con ...

DA CONFINDUSTRIA CATANIA E FIDIMED LA SPINTA PER LA RIPARTENZA "GREEN" DELLE IMPRESE: FINANZIAMENTI DIRETTI RAPIDI, FACILI E CON GARANZIA STATALE. PER LE IMPRESE EDILI ANCE CATANIA CESSIONE CREDITI A CDP PER IL "SUPERBONUS 110%"
Catania, 26 febbraio 2021 " Nell'anno del Covid - 19 le politiche nazionali e regionali hanno fatto ciò che potevano in quel momento per ...
Confindustria Catania e Fidimed presentano protocollo sul credito ... agevolare per le imprese edili associate la cessione del credito per il Superbonus 110%, con un ... 109), da Confindustria Catania e Fidimed alla presenza della stampa. Ad illustrare nello ...
Importanti accordi sono stati presentati oggi nella sede di Confindustria Catania. Per le associate prestiti di Fidimed e Banca Progetto.
Confindustria Catania impegnata,– come ha detto il presidente Draghi – "a riaccendere la luce", dando una "spinta finanziaria" alla ripartenza "green" delle proprie imprese ha presentato l'accordo con ...