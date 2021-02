Centro, il luogo della riforma del sistema italiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) In questi giorni sono usciti due interessanti articoli sullo stesso argomento declinato in maniera totalmente diversa, si potrebbe dire in assoluta antitesi. L’argomento è di stretta attualità politica, si tratta del “Centro” quale luogo politico in un sistema, quello italiano che, con l’avvento del governo Draghi, che rappresenta un modello eccezionale in un tempo eccezionale, è destinato a cambiare. Il primo, uscito il 20 febbraio su Avvenire a firma di Luca Diotallevi, si intitola “Il governo Draghi. Se l’ital-politica torna a farsi istituzionalmente al “Centro””, il secondo è l’editoriale dell’ultimo numero del periodico digitale “Comunità di connessioni” di padre Francesco Occhetta, ripreso il 22 febbraio da Famiglia Cristiana col titolo “Il governo Draghi e l’elogio del Centro ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) In questi giorni sono usciti due interessanti articoli sullo stesso argomento declinato in maniera totalmente diversa, si potrebbe dire in assoluta antitesi. L’argomento è di stretta attualità politica, si tratta del “” qualepolitico in un, quelloche, con l’avvento del governo Draghi, che rappresenta un modello eccezionale in un tempo eccezionale, è destinato a cambiare. Il primo, uscito il 20 febbraio su Avvenire a firma di Luca Diotallevi, si intitola “Il governo Draghi. Se l’ital-politica torna a farsi istituzionalmente al “””, il secondo è l’editoriale dell’ultimo numero del periodico digitale “Comunità di connessioni” di padre Francesco Occhetta, ripreso il 22 febbraio da Famiglia Cristiana col titolo “Il governo Draghi e l’elogio del...

