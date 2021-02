Cdm alle 12.30, rumors su nuova guida per la Protezione Civile (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri è convocato alle 12 e 30 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno tra gli altri punti i decreti legislativi della riforma dello sport in scadenza (attuazione della legge 86/2019) e lo spacchettamento delle deleghe nei nuovi ministeri della transizione ecologica, della transizione digitale e del turismo con portafoglio. Nel corso della riunione sarà preso in esame, fuori sacco, anche il testo del dpcm di contrasto alla pandemia che va in vigore dal 6 marzo sulle misure di contrasto al covid, trasmesso in giornata alle regioni. Circolano però anche indiscrezioni sulla possibilità che il Governo Draghi intervenga sul vertice della Protezione Civile: secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio potrebbe sostituire l’attuale capo Angelo Borrelli, in primissima linea nella gestione della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri è convocato12 e 30 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno tra gli altri punti i decreti legislativi della riforma dello sport in scadenza (attuazione della legge 86/2019) e lo spacchettamento delle deleghe nei nuovi ministeri della transizione ecologica, della transizione digitale e del turismo con portafoglio. Nel corso della riunione sarà preso in esame, fuori sacco, anche il testo del dpcm di contrasto alla pandemia che va in vigore dal 6 marzo sulle misure di contrasto al covid, trasmesso in giornataregioni. Circolano però anche indiscrezioni sulla possibilità che il Governo Draghi intervenga sul vertice della: secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio potrebbe sostituire l’attuale capo Angelo Borrelli, in primissima linea nella gestione della ...

