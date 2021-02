Caterina Balivo e il suo look per la finale del Cantante Mascherato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Caterina Balivo per la finale del Cantante Mascherato ha scelto un lungo abito azzurro e gioielli Bulgari Questa sera termina l’edizione 2021 de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci. In gara restano solo quattro maschere, che questa sera duettano con star della musica italiana. Quindi vedremo Anna Tatangelo che si esibirà con il Lupo, Cristina D’Avena con Orsetto, Red Canzian duetterà con la Farfalla e Rita Pavone con Pappagallo. A rendere accattivante la gara c’è la giuria che è composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo, che per questa serata conclusiva ha scelto di indossare un abito celeste, incrociato in vita, ma con uno spacco ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)per ladelha scelto un lungo abito azzurro e gioielli Bulgari Questa sera termina l’edizione 2021 de Il, il programma condotto da Milly Carlucci. In gara restano solo quattro maschere, che questa sera duettano con star della musica italiana. Quindi vedremo Anna Tatangelo che si esibirà con il Lupo, Cristina D’Avena con Orsetto, Red Canzian duetterà con la Farfalla e Rita Pavone con Pappagallo. A rendere accattivante la gara c’è la giuria che è composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e, che per questa serata conclusiva ha scelto di indossare un abito celeste, incrociato in vita, ma con uno spacco ...

