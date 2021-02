Cassa Integrazione, la novità sorprende tutti: ecco le nuove categorie! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Parliamo oggi di Cassa Integrazione, un argomento che chiaramente può interessare a tantissime persone a causa del difficilissimo periodo storico ed economico che stiamo vivendo. Tantissime sono infatti le persone che non riescono ad avere un lavoro e che sono costrette a fare una richiesta per avere la Cassa Integrazione. Andiamo a vedere adesso la novità che ha sorpreso tutti per il 2021. Vi sono infatti alcune novità importanti che grazie alla Circolare Inps del 17 Febbraio 2021 sono entrate in vigore. le novità riguardano soprattutto chi può beneficiarne. Vi sono infatti nuove categorie che potranno richiedere il bonus e nello specifico sono coloro che erano al lavoro al 4 Gennaio 2021. Non vi sono restrizioni, inoltre, dato che la ... Leggi su android-news.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Parliamo oggi di, un argomento che chiaramente può interessare a tantissime persone a causa del difficilissimo periodo storico ed economico che stiamo vivendo. Tantissime sono infatti le persone che non riescono ad avere un lavoro e che sono costrette a fare una richiesta per avere la. Andiamo a vedere adesso lache ha sorpresoper il 2021. Vi sono infatti alcuneimportanti che grazie alla Circolare Inps del 17 Febbraio 2021 sono entrate in vigore. leriguardano soprattutto chi può beneficiarne. Vi sono infatticategorie che potranno richiedere il bonus e nello specifico sono coloro che erano al lavoro al 4 Gennaio 2021. Non vi sono restrizioni, inoltre, dato che la ...

Dansai75 : CONGUAGLIO MESE DI DICEMBRE 2020, POSSIBILI SITUAZIONI IN BUSTA PAGA I - nelnomedeltrash : RT @vanderwoodvsen: ora che barbara d’urso chiude pomeriggio 5 watch s4in4t0 e giuli0 pr3t3ll1 stare in cassa integrazione - EvasoreHonesto : @LucaBizzarri 'Come far prendere la cassa integrazione ai parenti della compagna milionari, anche se l Inps non la… - francvale75 : @AndreaOrlandosp Andrea il blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione Covid sono le priorità, altrimenti i… - discoradioIT : #lavoro: la #Sematic, storica azienda che produce ascensori di Osio Sotto (#Bergamo), cesserà la produzione entro l… -