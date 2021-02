Cashback | conclusa la prima fase dei rimborsi Liquidati 223 milioni di euro

infoiteconomia : Conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi Cashback: restituiti 223 milioni di euro - sergimagugliani : RT @varesenews: Conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi Cashback: restituiti 223 milioni di euro - verbanonews : New post: Conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi Cashback: restituiti 223 milioni di euro - varesenews : Conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi Cashback: restituiti 223 milioni di euro - raspa90 : RT @ultimenotizie: Consap Spa comunica che nel pieno rispetto delle scadenze previste, con i mandati di pagamento disposti in data 24/02/20… -

Consap Spa ha comunicato che nel pieno rispetto delle scadenze previste, con i mandati di pagamento disposti in data 24/02/2021 sila fase di liquidazione dei rimborsiper il periodo 8 - 31 dicembre 2020. Gli ultimi movimenti saranno contabilizzati entro oggi e gli accrediti avverranno nel rispetto dei tempi ...... con i mandati di pagamento disposti in data 24/02/2021 si èla fase di liquidazione dei rimborsiper il periodo 8 - 31 dicembre 2020 (c.d. "periodo sperimentale"). Gli ultimi ...Chi non avesse ancora ricevuto il pagamento potrà dunque procedere con le verifiche del caso, ma si consiglia di attendere ancora qualche giorno poiché in alcuni casi sono le procedure bancarie a dila ...Con i mandati di pagamento disposti il 24 febbraio, si è conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi Cashback per il periodo 8-31 dicembre 2020 relativi al periodo sperimentale del progetto ...