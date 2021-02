Carelli (ex M5s): “Rientrare nel Movimento moderato e liberale di Di Maio? Tutto è possibile in futuro, solo gli stupidi non cambiano idea” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Mi ha fatto molto piacere l’intervista rilasciata a Repubblica da Di Maio, che ha ricollocato il M5S tra le forze politiche moderate e liberali. Tornare indietro e Rientrare nel M5s? La politica è la scienza del possibile e solo gli stupidi non cambiano idea, quindi diciamo che Tutto è possibile in futuro. Ma in questo momento sto ancora pensando alla mia componente del Gruppo Misto alla Camera”. Sono le parole di Emilio Carelli, deputato eletto col M5s ma uscito poche settimana fa per creare una componente di centrodestra alla Camera. Ospite di “24 Mattino”, su Radio25, l’ex pentastellato spiega: “Con l’intervista a Repubblica Di Maio ha riconosciuto quelle che erano le mie posizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Mi ha fatto molto piacere l’intervista rilasciata a Repubblica da Di, che ha ricollocato il M5S tra le forze politiche moderate e liberali. Tornare indietro enel M5s? La politica è la scienza delglinon, quindi diciamo chein. Ma in questo momento sto ancora pensando alla mia componente del Gruppo Misto alla Camera”. Sono le parole di Emilio, deputato eletto col M5s ma uscito poche settimana fa per creare una componente di centrodestra alla Camera. Ospite di “24 Mattino”, su Radio25, l’ex pentastellato spiega: “Con l’intervista a Repubblica Diha riconosciuto quelle che erano le mie posizioni ...

