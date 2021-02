Carceri | hashish nell’accappatoio | sequestro nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere ha bloccato un tentativo di introduzione dinell’istituto penitenziario che si trova in provincia di Caserta: la droga è stata occultata in un accappatoio fatto recapitare dai suoi parenti a un detenuto di 70 anni. Lo rende noto l’Osapp, in una nota del segretario regionale Vincenzo Palmieri. “Ancora una volta, come già in altre circostanze, – scrive Palmieri – la Polizia Penitenziaria ha dimostrato alta professionalità e senso del dovere. Agli agenti va tutta la nostra gratitudine – aggiunge – per la brillante operazione. Sollecitiamo i vertici del DAP a porre in essere una maggior attenzione anche rispetto all’assegnazione di Poliziotti sia uomini che donne in quelle strutture penitenziarie, come Santa Maria Capua Vetere e non solo, che sono incardinate in ...