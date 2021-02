Capello | «Bilancio in Champions non positivo per le italiane»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Fabioha analizzato il percorso in Europa delleFabio, storico allenatore italiano e ora commentatore in tv, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha toccato vari temi; tra questi, il cammino inLeague delleEUROPEO – «Bilanci ancora non se ne possono fare. Ma la prima sensazione, per quanto si è visto, a livello generale, non è stata positiva. Si sono giocati, in un certo senso, solo i primi tempi di questo turno di qualificazione. I risultati sono ancora da definire. Dunque il discorso riguarda soprattutto il modo in cui si sono svolte queste prime partite internazionali. E, lo ripeto, ci sono cose che mi fanno pensare». SUPERARE I LIMITI – «Ma lasciamo stare la singola partita. Proviamo a fare un ragionamento ...