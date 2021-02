Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6, nel promo dell’ultima puntata Monica e Azzurra pazze di lui (Di venerdì 26 febbraio 2021) Confermato l’arrivo di Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6. Come vi avevamo anticipato, l’attore turco prenderà parte all’ultima puntata della sesta stagione in un ruolo ancora ben precisato. Anche se, molto probabilmente, vestirà i panni di se stesso. Dopo la messa in onda dell’ottavo appuntamento, Rai1 ha divulgato il promo della decima e ultima puntata in cui appare Can Yaman. La sua presenza pare farà perdere la testa non solo ad Azzurra, ma anche a Monica. Le due ragazze sono entrambe in crisi: se per la novizia si tratta di una questione di fede (si è detta decisa a prendere i voti, eppure continua a vacillare perché vorrebbe essere lei a prendersi cura della piccola Penny), per la sua amica è un problema di cuore. Da quanto si apprende, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Confermato l’arrivo di Canin Che Dio ci6. Come vi avevamo anticipato, l’attore turco prenderà parte all’ultimadella sesta stagione in un ruolo ancora ben precisato. Anche se, molto probabilmente, vestirà i panni di se stesso. Dopo la messa in onda dell’ottavo appuntamento, Rai1 ha divulgato ildella decima e ultimain cui appare Can. La sua presenza pare farà perdere la testa non solo ad, ma anche a. Le due ragazze sono entrambe in crisi: se per la novizia si tratta di una questione di fede (si è detta decisa a prendere i voti, eppure continua a vacillare perché vorrebbe essere lei a prendersi cura della piccola Penny), per la sua amica è un problema di cuore. Da quanto si apprende, ...

