CAN YAMAN a CHE DIO CI AIUTI 6 l’11 marzo, foto e video dal promo di Rai 1 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato in anteprima la notizia della partecipazione di Can YAMAN alla parte finale di Che Dio ci AIUTI 6. Eh sì, il fascinoso attore turco, protagonista maschile di Daydreamer – le ali del sogno, sarà guest star dell’ultima puntata di questa stagione della fiction Rai e, come avrete probabilmente notato, la messa in onda delle sue scene è davvero ravvicinata rispetto al momento in cui sono state girate. Can infatti è stato sul set il 17 e 18 febbraio e e l’episodio in questione lo vedremo giovedì 11 marzo (non il 4 per via del Festival di Sanremo), dunque con un ritardo di meno di un mese rispetto al momento dei ciak. Già sappiamo che Can YAMAN interpreterà un barista e che avrà a che fare soprattutto con Azzurra, ma quali saranno gli sviluppi dettagliati? In attesa di scoprirlo, il ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato in anteprima la notizia della partecipazione di Canalla parte finale di Che Dio ci6. Eh sì, il fascinoso attore turco, protagonista maschile di Daydreamer – le ali del sogno, sarà guest star dell’ultima puntata di questa stagione della fiction Rai e, come avrete probabilmente notato, la messa in onda delle sue scene è davvero ravvicinata rispetto al momento in cui sono state girate. Can infatti è stato sul set il 17 e 18 febbraio e e l’episodio in questione lo vedremo giovedì 11(non il 4 per via del Festival di Sanremo), dunque con un ritardo di meno di un mese rispetto al momento dei ciak. Già sappiamo che Caninterpreterà un barista e che avrà a che fare soprattutto con Azzurra, ma quali saranno gli sviluppi dettagliati? In attesa di scoprirlo, il ...

