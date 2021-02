Campania zona rossa, oggi la decisione: corrono i contagi, de Magistris lancia l'allarme (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'incidenza dei casi Covid, ossia il numero di positivi rispetto alla popolazione residente, in Campania è in aumento costante da almeno una o due settimane. Un indicatore diventato, nella... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'incidenza dei casi Covid, ossia il numero di positivi rispetto alla popolazione residente, inè in aumento costante da almeno una o due settimane. Un indicatore diventato, nella...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - Agenzia_Ansa : Campania in zona arancione il governatore @VincenzoDeLuca striglia i cittadini che hanno affollato il lungomare ne… - pompeii_sites : Campania in zona arancione: chiusura siti Parco Archeologico di Pompei da lunedì 22 febbraio fino al 5 marzo 2021 - salernonotizie : Contagi, numeri da brividi: in Campania cresce il timore di una nuova zona rossa - prendiunabirra : Nemmeno il tempo di prendere il caffè e sento già Campania in zona rossa. Vi devono prendere a badilate, pezzi di fango. -