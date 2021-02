Campania, scuole chiuse solo per 3 giorni: la fake news che sta girando su chat e social (Di venerdì 26 febbraio 2021) Spunta una nuova fake news sulla chiusura delle scuole in Campania. Sui social e sulle varie chat starebbe circolando un messaggio con la relativa notizia della chiusura di tutti gli istituti, ma solo per 3 giorni. Si tratta di una bufale per che il testo si riferisce ad un’ordinanza di un anno. Proprio oggi, infatti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Spunta una nuovasulla chiusura dellein. Suie sulle variestarebbe circolando un messaggio con la relativa notizia della chiusura di tutti gli istituti, maper 3. Si tratta di una bufale per che il testo si riferisce ad un’ordinanza di un anno. Proprio oggi, infatti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

