Calciomercato.it: Giuntoli tratta con la Fiorentina per un contratto pluriennale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Napoli potrebbe dire addio al suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, ci sarebbe stato un colloquio preliminare tra il ds e la Fiorentina "L'ipotesi Fiorentina è concreta, Joe Barone è estimatore di Giuntoli ed il direttore sportivo del Napoli potrebbe guardare con interesse all'ipotesi viola. C'è chi sussurra, inoltre, che l'idea è stata anche abbozzata: un importante pluriennale per consentire di affrontare un percorso di rafforzamento della rosa, lasciando, invece, una piazza come Napoli dove diventa sempre più complesso (visti i risultati) continuare l'opera di rafforzamento e consolidamento della rosa". Giuntoli è legato al Napoli per ancora tre anni di contratto, ma, scrive il portale, "nelle ...

