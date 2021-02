Calcio femminile | Serie A 2021 | 14ª giornata Trasferte agevoli per Juventus e Milan | derby Florentia-Fiorentina

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra domani e domenica si disputerà la quattordicesimadellaA 2020-di. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Ad aprire il turno domani alle ore 12.30 ci saranno due sfide di scena al Sud Italia e riguardanti tanto la testa quanto la coda della classifica. A Bari arriverà il, che ha tutta l’intenzione di prendere i tre punti contro il fanalino di coda e continuare l’inseguimento alla capolista. A Napoli, invece, sarà ospite il Sassuolo, che intende consolidare il terzo posto (attualmente a -8 dalle rossonere e a -11 dalle bianconere). Alle ore 14.30toscano traSan Gimignano e: le Viole provengono da tre vittorie ...

Inoltre, sarà presente una ricerca condotta dal Laboratorio di Metodologia dell'allenamento del Settore Tecnico sulla valutazione delle capacità anaerobiche nele non mancherà il ...Il Pomigliano, dopo lo scivolone interno contro la Roma, guida ancora la classifica di Serie B, ma alle sue spalle è piena bagarre: sono infatti almeno 4 le squadre (Riozzese Como, ...Tra domani e domenica si disputerà la quattordicesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Ad aprire il turno domani ...Marta Carissimi, ex giocatrice azzurra e ora telecronista, ci racconta in esclusiva le emozioni di Italia-Israele, pass per gli Europei femminili ...