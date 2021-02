Calcio femminile, missione compiuta per l’Italia di Milena Bertolini: chiosa a effetto contro Israele e pass europeo (Di venerdì 26 febbraio 2021) missione compiuta per l’Italia di Milena Bertolini. La Nazionale di Calcio femminile ha concluso il proprio percorso nelle qualificazioni agli Europei 2022 in Inghilterra con un pirotecnico 12-0 contro Israele, staccando il biglietto per la fase finale della rassegna continentale. Alle azzurre sarebbe bastato realizzare appena due reti per far proprio il pass, ma l’atteggiamento con cui sono scese in campo al “Franchi” di Firenze era quello dei giorni migliori: aggressività e voglia di giocare dal primo all’ultimo minuto, dimostrando di non avere assolutamente la pancia piena dopo quanto accaduto nei Mondiali 2019. Lo score roboante si giustifica un po’ così, tenendo conto della oggettiva inferiorità della selezione ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)perdi. La Nazionale diha concluso il proprio percorso nelle qualificazioni agli Europei 2022 in Inghilterra con un pirotecnico 12-0, staccando il biglietto per la fase finale della rassegna continentale. Alle azzurre sarebbe bastato realizzare appena due reti per far proprio il, ma l’atteggiamento con cui sono scese in campo al “Franchi” di Firenze era quello dei giorni migliori: aggressività e voglia di giocare dal primo all’ultimo minuto, dimostrando di non avere assolutamente la pancia piena dopo quanto accaduto nei Mondiali 2019. Lo score roboante si giustifica un po’ così, tenendo conto della oggettiva inferiorità della selezione ...

