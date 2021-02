Calcio: Europa League, il quadro degli ottavi di finale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nyon, 26 feb. – (Adnkronos) – Questo il quadro completo degli ottavi di finale dell’ Europa League deciso dal sorteggio dell’Uefa effettuato a Nyon. Le partite d’andata si disputeranno l’11 marzo, il ritorno una settimana dopo: Ajax-Young Boys; Dinamo Kiev-Villarreal; Roma-Shakhtar Donetsk; Arsenal-Olympiacos; Dinamo Zagabria-Tottenham; Manchester United-Milan; Slavia Praga-Glasgow Rangers; Granada-Molde. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nyon, 26 feb. – (Adnkronos) – Questo ilcompletodidell’deciso dal sorteggio dell’Uefa effettuato a Nyon. Le partite d’andata si disputeranno l’11 marzo, il ritorno una settimana dopo: Ajax-Young Boys; Dinamo Kiev-Villarreal; Roma-Shakhtar Donetsk; Arsenal-Olympiacos; Dinamo Zagabria-Tottenham; Manchester United-Milan; Slavia Praga-Glasgow Rangers; Granada-Molde. L'articoloWeb.

SkySport : ??? MILAN-STELLA ROSSA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (8’) ? #ElFardouBen (24’) ? Europa League – ritorno dei… - SkySport : Europa League Ottavi di finale Manchester United-Milan ? Sorteggio live su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv… - SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - jolandafiore : #MilanManchesterUnited Chi ama il calcio non può non “gasarsi” per questa sfida!???? 10 Coppe dei Campioni compless… - LaStampa : Ottavi Europa League, il Milan affronta il Manchester United. La Roma lo Shakhtar Donetsk -