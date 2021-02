Buone notizie nel decreto Milleproroghe grazie al MoVimento 5 Stelle (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il decreto Milleproroghe è un provvedimento importantissimo, con il quale abbiamo prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza e confermato le norme per la stabilizzazione del personale sanitario. Il decreto però contiene anche molto altro: – la proroga del mercato tutelato gas e luce per famiglie e microimprese fino a fine 2022. Un successo importante, per evitare che in questa fase così difficile le fasce più deboli della popolazione vadano a pagare bollette più alte nel passaggio al mercato libero. – lo stop all’autorizzazione di nuove trivelle fino a fine settembre, e la proroga allo stesso termine per l’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Per noi i combustibili fossili rappresentano il passato, e riteniamo che la transizione ecologica di cui tanto si parla in questi giorni ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilè un provvedimento importantissimo, con il quale abbiamo prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza e confermato le norme per la stabilizzazione del personale sanitario. Ilperò contiene anche molto altro: – la proroga del mercato tutelato gas e luce per famiglie e microimprese fino a fine 2022. Un successo importante, per evitare che in questa fase così difficile le fasce più deboli della popolazione vadano a pagare bollette più alte nel passaggio al mercato libero. – lo stop all’autorizzazione di nuove trivelle fino a fine settembre, e la proroga allo stesso termine per l’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Per noi i combustibili fossili rappresentano il passato, e riteniamo che la transizione ecologica di cui tanto si parla in questi giorni ...

