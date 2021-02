Bundesliga 2020 2021 | il Werder Brema sorprende l’Eintracht | decide Sargent

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilha sorpresoFrancoforte, riscattando la dura sconfitta per mano dell’Hoffenheim, prevalendo per 2-1. Gli uomini in maglia verde sono stati protagonisti di una prestazione autorevole, solida, di squadra, valsa l’inaspettata vittoria. Gebre Selassie ehanno firmato il successo del, tra il 47? e il 62?, rimontando la rete siglata da André Silva al 9?. I padroni di casa hanno sfiorato il tris al 70?, ma la realizzazione di Schmid è stata vanificata dall’intervento dei responsabili Var, fautori dell’annullamento del terzo gol.frena la propria corsa caratterizzata da molteplici risultati utili consecutivi, con ciliegina sulla torta contro il Bayern Moanco, fermato da unmarmoreo. I padroni ...