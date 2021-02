Bullismo omofobico | attivisti Rain Arcigay fanno volantinaggio davanti alle superiori

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si concluderà domani la campagna diorganizzato da soci e volontari diCaserta nell’ambito dell progetto #Nobullying, volto a sensibilizzare gli studenti delle scuolesul tema ““. La prima tappa di tale progetto è coincisa con ilpartito sabato 20 febbraio, e proseguito martedì, mercoledì e nella giornata di ieri (si concluderà domani, sabato 27 febbraio) all’esterno di alcuni istituti in provincia di Caserta durante l’orario di uscita degli alunni. Le scuole interessate fino a questo momento sono state i licei “Manzoni”, “Diaz” e l’istituto tecnico “Mattei” a Caserta, e il “Righi-Nervi” di Santa Maria Capua Vetere; è prevista in futuro l’aggiunta di altre scuole ...

mao59 : RT @PianetaQueer: Il nuovo documentario del regista foggiano #GiuseppeSciarra è un “j’accuse” molto drammatico contro le azioni violente e… - PianetaQueer : Il nuovo documentario del regista foggiano #GiuseppeSciarra è un “j’accuse” molto drammatico contro le azioni viole… -

Ultime Notizie dalla rete : Bullismo omofobico

Gay.it

...di vicinanza e di piena solidarietà il liceale sorano di quindici anni vittima disul web. ... è intervenuta sull'episodio di cyberbullismo a sfondo: "Esprimo tutta la mia solidarietà ...... coinvolti nell'ennesimo episodio dionline e omofobia tra giovani. Non possiamo più ...in Consiglio Regionale del Lazio - la notizia di un episodio di cyberbullismo a sfondoche ha ...La giornata giusta per iniziare a essere sé stessi. E la nascita di questa giornata è riconducibile proprio a un episodio di bullismo omofobico. La storia del Pink Shirt Day Il Pink Shirt Day è nato ...Tre appuntamenti per affrontare tutte le tematiche LGBTI+ e femminile Oggi primo incontro telematico con “Universo dentro” della ferrarese Caracciolo ...