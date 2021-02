Bullet Train | prime foto splatter del thriller con Brad Pitt e Sandra Bullock

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Braccia insanguinate, esplosioni e soldi volati in arie nelleimmagini dal set losangelino di, actioncon. Sono in corso a Los Angeles le riprese di, nuovo actiondel regista di John Wick e Atomic Blonde David Leitch che ha condiviso lesanguinosedal set del film dal super cast capitanato da. Lediffuse da Leitch mostrano un avambraccio muscoloso e insanguinato e un altro braccio legato al sedile del treno. C'è anche un'immagine dal set con un membro della crew ...

GianlucaOdinson : Bullet Train – David Leitch condivide alcune foto dal set - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bullet Train – David Leitch condivide alcune foto dal set - MarcoBallini : ...forte ma sarà così importante tutta sta fretta ?? 320km/h! Shinkansen Bullet train high-speed passage collection… - tinagoTV : La scena di lotta sul bullet train di #WolverineLImmortale ma su un trenord a 30 all'ora -

Ultime Notizie dalla rete : Bullet Train

Sky Tg24

... forse meglio conosciuto come il regista di Deadpool 2, ha dovuto dimettersi dalla carica di regista del film a causa di conflitti di programmazione con il suo progetto attuale,. Thurber,...... impossibilitato a occuparsi dell'adattamento del famoso videogioco che verrà prodotto per Netflix a causa delle riprese di. I protagonisti dell'atteso lungometraggio saranno Jessica ...Deadline segnala un cambio alla regia dell'adattamento cinematografico di Tom Clancy’s The Division che verrà prodotto da Netflix ...è attualmente impegnato nelle riprese del suo nuovo film d'azione Bullet Train, con protagonista Brad Pitt, e rimarrà nel progetto in qualità di produttore. Ricordiamo che Netflix ha acquisito ...