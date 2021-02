Britney Spears: l’avvocata del padre lo difende in tv ma va in tilt alle domande pungenti della giornalista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo il documentario Framing Britney Spears il general public si è svegliato ed ha scoperto il caso della conservatorship che tiene in gabbia la principessa del pop. Adesso sta per uscire anche uno speciale australiano sull’argomento e presto anche Netflix pubblicherà un documentario sulla libertà negata alla popstar. Il team di Jamie Spears sta correndo ai ripari e ieri ha inviato l’avvocata Vivian Thoreen sulla ABC al Good Morning America per difendere il padre della cantante. La donna ha iniziato a raccontare la favola del padre perfetto con lo stesso tono che Maria De Filippi usa per le storie di C’è Posta Per Te. “Io capisco che ogni storia ha bisogno di un cattivo. Ma le persone stanno sbagliando in questo caso. Questa è la ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo il documentario Framingil general public si è svegliato ed ha scoperto il casoconservatorship che tiene in gabbia la principessa del pop. Adesso sta per uscire anche uno speciale australiano sull’argomento e presto anche Netflix pubblicherà un documentario sulla libertà negata alla popstar. Il team di Jamiesta correndo ai ripari e ieri ha inviatoVivian Thoreen sulla ABC al Good Morning America perre ilcantante. La donna ha iniziato a raccontare la favola delperfetto con lo stesso tono che Maria De Filippi usa per le storie di C’è Posta Per Te. “Io capisco che ogni storia ha bisogno di un cattivo. Ma le persone stanno sbagliando in questo caso. Questa è la ...

cristaizinhas : @gisellemelo18 @bbb Eu dancei ops i did it again na britney spears e o inicio era exatamente assim HAHAHAHAH - alexagheorghi : Mettetemi canzoni di 15 anni fa tipo di Britney Spears, Spice Girls o Beyoncé e possiamo diventare grandi amici - eudigokaka : 1 - Alesso - Tel Aviv 2017 ???? 2 - David Guetta - Rio 2017???? 3 - Alesso - Rio 2018 ???? 4 - Britney Spears - Rio 2011… - atanasio_baffa : Lady Gaga & Britney Spears, QUALE CAZZO DI PARADISO NE ESCE FUORI!? #FreeBritney #LadyGaga #Gaga #BritneySpears - eleonora1684 : Oggi su #twitch abbiamo parlato di #FreeBritney e commentato 'Framing Britney Spears' con @EleoMora è stato molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Blumarine, frivolezza è un volo di farfalle Pensando a delle Britney Spears o Paris Hilton di oggi, ecco le maglie sovrastampate a motivi di fiori digitali, i piccoli cardigan con colletti di finta pelliccia, il jeans a vita bassa, il giubbino ...

milano fashion week: Blumarine: it's time to fly Una joie de vivre intrisa di seduzione celebra infatti la sensualità e leggerezza del glamour pop, rimandandoci indietro agli inizi degli anni 2000, quando Britney Spears e Paris Hilton erano icone ...

«Framing Britney Spears» arriva (finalmente) in Italia Vanity Fair Italia Britney Spears si scatena in un video: “Guardate come sono dimagrita” Due saltelli da ferma, una piroetta, una corsetta avanti e indietro, un accenno di complicatissimo plié. Britney Spears aggiorna il suo profilo Instagram come fa spesso da qualche settimana con un ...

Blumarine autunno/inverno 2021-2022 MODA MILANO FASHION WEEK 2021 BLUMARINE sfilate milano sfilate moda milano sfilate 2021 sfilate moda 2021 settimana della moda sfilate 2021 BLUMARINE ...

Pensando a delleo Paris Hilton di oggi, ecco le maglie sovrastampate a motivi di fiori digitali, i piccoli cardigan con colletti di finta pelliccia, il jeans a vita bassa, il giubbino ...Una joie de vivre intrisa di seduzione celebra infatti la sensualità e leggerezza del glamour pop, rimandandoci indietro agli inizi degli anni 2000, quandoe Paris Hilton erano icone ...Due saltelli da ferma, una piroetta, una corsetta avanti e indietro, un accenno di complicatissimo plié. Britney Spears aggiorna il suo profilo Instagram come fa spesso da qualche settimana con un ...MODA MILANO FASHION WEEK 2021 BLUMARINE sfilate milano sfilate moda milano sfilate 2021 sfilate moda 2021 settimana della moda sfilate 2021 BLUMARINE ...