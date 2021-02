Bracigliano | Covid | caso di positività alla scuola primaria Filzi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ ASL ha comunicato il riscontro di undial-19 all’interno della– plesso “” di(SA).Per tale ragione, la dirigenza scolastica della struttura in oggetto ha disposto per la giornata odierna, 26 febbraio 2021, che le attività didattiche per le classi della– plesso “” e dellasecondaria di primo grado (comprese quelle pomeridiane di strumento) si terranno in modalità di didattica a distanza onde consentire la disinfezione dei locali. E’ importante, infatti, in questa fase di emergenza sanitaria, dove purtroppo si sta assistendo ad una preoccupante diffusione delle varianti del virus, in ...