BPER Banca, sul podio dei “Financial Innovation Awards 2021”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Modena 26 febbraio) - Modena, 26 febbraioSi è svolta nella mattinata di ieri in streaming la cerimonia di premiazione dei “” promossa da Aifin, uno dei principali appuntamenti dell'anno per gli intermediari finanziari e per tutti i professionisti del settore., al suo primo anno di partecipazione, ha ottenuto la medaglia d'argento presentando una delle sue evoluzioni più importanti degli ultimi anni: BAdvisor. Si tratta di una piattaforma finanziaria di consulenza avanzata realizzata da Optima SIM, Società del Gruppo, che grazie all'integrazione di know-how, software e processi del “pacchetto” ALADDIN WEALTH di BlackRock, permette di offrire servizi di investimento di ...

