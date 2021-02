Boscaglia: “No batosta dopo Catanzaro, rientro Almici importante. Turnover? Testa solo alla Viterbese, Valente…” (Di venerdì 26 febbraio 2021) E' tutto pronto per Viterbese-Palermo. Si affronteranno sabato 27 febbraio, allo Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbese e Palermo. La sfida, valida per la 27a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Un match presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Turnover in vista del Catania? Non so cosa significhi gestire i calciatori, al momento bisogna pensare alla sfida contro la Viterbese poi da sabato sera penseremo al derby con i giocatori che avremo a disposizione. Il rientro di Almici è importante per noi, tecnicamente ci dà qualcosa in più anche in fase offensiva, chi lo ha sostituito ha fatto bene. Un calciatore di grande ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) E' tutto pronto per-Palermo. Si affronteranno sabato 27 febbraio, allo Stadio “Enrico Rocchi”,e Palermo. La sfida, valida per la 27a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Un match presentatovigilia dal tecnico rosanero, Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."in vista del Catania? Non so cosa significhi gestire i calciatori, al momento bisogna pensaresfida contro lapoi da sabato sera penseremo al derby con i giocatori che avremo a disposizione. Ildiper noi, tecnicamente ci dà qualcosa in più anche in fase offensiva, chi lo ha sostituito ha fatto bene. Un calciatore di grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Boscaglia batosta Teramo, il giocattolo si è rotto? Nessuna vittoria nelle ultime otto Circa quattro mesi fa il Palermo di Boscaglia andava in casa del Teramo con molta ambizione e la voglia di cominciare la Serie C nel ... Mentre i rosa incassavano la prima batosta stagionale, gli ...

Boscaglia: 'Questo Palermo mi piace molto. La classifica...' L'allenatore del Palermo , Roberto Boscaglia , interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro il Foggia . I rosa ... che non si forma in poche settimane, ci vuole qualche batosta. Il ...

Serie C: giornata da dimenticare per il Catania, secondo successo consecutivo per il Palermo SICILIA - Turno infrasettimanale in chiaroscuro per le siciliane di Serie C. Sconfitto pesantemente a Terni il Catania, seconda vittoria consecutiva a ...

