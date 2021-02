Bordoni: con liquidazione Farmacap a rischio posti lavoro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Le aziende di Roma Capitale sono una risorsa per la citta’ e debbono essere in molti casi totalmente riorganizzate, ritengo la convocazione di un Consiglio straordinario un passaggio obbligato dove la Raggi dovra’ rispondere ai lavoratori su futuro di Farmacap”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: “Chiediamo chiarezza per questa azienda speciale di Roma Capitale a cui afferiscono 45 farmacie comunali, allocate per la maggior parte nelle zone della citta’ a cui afferisce un percorso di integrazione socio-sanitaria a servizio dei cittadini maggiormente esposti ad esclusione sociale.” “La possibile liquidazione mettera’ in pericolo posti di lavoro e un servizio socio-sanitario dislocato nelle periferie. Come denunciato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Le aziende di Roma Capitale sono una risorsa per la citta’ e debbono essere in molti casi totalmente riorganizzate, ritengo la convocazione di un Consiglio straordinario un passaggio obbligato dove la Raggi dovra’ rispondere ai lavoratori su futuro di”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davidepoi aggiunge: “Chiediamo chiarezza per questa azienda speciale di Roma Capitale a cui afferiscono 45 farmacie comunali, allocate per la maggior parte nelle zone della citta’ a cui afferisce un percorso di integrazione socio-sanitaria a servizio dei cittadini maggiormente esad esclusione sociale.” “La possibilemettera’ in pericolodie un servizio socio-sanitario dislocato nelle periferie. Come denunciato ...

bordoni_russia : 1/2 'Caro popolo della Crimea! E' ora di tornare a casa! Vi aspettiamo. Ci crediamo. Vi amiamo. Il Popolo ucraino».… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «Vogliamo l'immunità per vivere liberi, ma ci manca il calore della comunità per sentirci vivi.» Il sociologo @CarloB… - CarloBordoni : RT @lanavediteseoed: «Vogliamo l'immunità per vivere liberi, ma ci manca il calore della comunità per sentirci vivi.» Il sociologo @CarloB… - bonculture1 : RT @lanavediteseoed: «Vogliamo l'immunità per vivere liberi, ma ci manca il calore della comunità per sentirci vivi.» Il sociologo @CarloB… - lanavediteseoed : «Vogliamo l'immunità per vivere liberi, ma ci manca il calore della comunità per sentirci vivi.» Il sociologo… -