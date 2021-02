Bordeaux nel caos, Koscielny attacca i compagni: “Molti di loro hanno il contratto in scadenza e non lottano più per vincere” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Grave attacco ai compagni di squadra del Bordeaux da parte dell'esperto difensore francese Koscielny. Intervenuto in conferenza stampa nelle scorse ore, l'ex Arsenal ha dato una strigliata ai suoi con gravi accuse all'indirizzo di diversi giocatori, colpevoli di scarso in pegno a causa delle condizioni contrattuali che li vedono prossimi all'addio al club.Koscielny spara a zero sui compagnicaption id="attachment 1099913" align="alignnone" width="542" Bordeaux (Instagram)/caption"L'atmosfera è nella media, troppo nella media. Siamo realisti questa cosa che tanti calciatori stanno arrivando alla scadenza del loro contratto non aiuta. Alcuni di loro vogliono andarsene", ha detto Koscielny senza giri di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Grave attacco aidi squadra delda parte dell'esperto difensore francese. Intervenuto in conferenza stampa nelle scorse ore, l'ex Arsenal ha dato una strigliata ai suoi con gravi accuse all'indirizzo di diversi giocatori, colpevoli di scarso in pegno a causa delle condizioni contrattuali che li vedono prossimi all'addio al club.spara a zero suicaption id="attachment 1099913" align="alignnone" width="542"(Instagram)/caption"L'atmosfera è nella media, troppo nella media. Siamo realisti questa cosa che tanti calciatori stanno arrivando alladelnon aiuta. Alcuni divogliono andarsene", ha dettosenza giri di ...

