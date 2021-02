Boom di casi under 18. I governatori al Cts "Meglio scuole chiuse" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Maria Sorbi Il tema escluso dal dpcm, ma le Regioni sono in pressing. Emiliano: vaccini o tutti in Dad Per ora la chiusura delle scuole riguarda singoli istituti in quarantena o in zona arancione scuro o rossa, da Bolzano a Napoli, da Brescia a parte della Liguria. Ma, se i dati dovessero peggiorare, potrebbe essere estesa a province o regioni. Il tema non sarà uno dei punti dell'imminente dpcm ma i presidenti di alcune regioni (Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Campania), temendo i focolai della nuova variante inglese tra i giovani, chiedono al Cts di verificare gli effettivi rischi e di pronunciarsi al più presto. Solo in Lombardia 667 tra i nuovi positivi hanno meno di 18 anni, in particolar modo nel milanese e nel bresciano. A proporre di tenere le scuole chiuse, durante la riunione di ieri tra governo e ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Maria Sorbi Il tema escluso dal dpcm, ma le Regioni sono in pressing. Emiliano: vaccini o tutti in Dad Per ora la chiusura delleriguarda singoli istituti in quarantena o in zona arancione scuro o rossa, da Bolzano a Napoli, da Brescia a parte della Liguria. Ma, se i dati dovessero peggiorare, potrebbe essere estesa a province o regioni. Il tema non sarà uno dei punti dell'imminente dpcm ma i presidenti di alcune regioni (Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Campania), temendo i focolai della nuova variante inglese tra i giovani, chiedono al Cts di verificare gli effettivi rischi e di pronunciarsi al più presto. Solo in Lombardia 667 tra i nuovi positivi hanno meno di 18 anni, in particolar modo nel milanese e nel bresciano. A proporre di tenere le, durante la riunione di ieri tra governo e ...

Corriere : In Lombardia nuovo boom di contagi a Brescia: 900 in 24 ore - LegaSalvini : SMENTITO DAL SUO OSPEDALE: BOOM DI VARIANTE INGLESE? 6 CASI SU 314. - Laura64135537 : RT @POPOLOdiTWlTTER: La terza ondata coincide col boom degli sbarchi: forte aumento contagi, sfiorati i 20mila nuovi casi - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: ITGMT — Finché laicità non vi separi. O non vi unisca, civilmente.: Ad essere rigettata è in molti casi addirittura l'… - Susannagr17 : Covid: boom di contagi a Brescia, 901 casi -