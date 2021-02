Bonus prima casa 2021, il nuovo Milleproroghe salva le agevolazioni dai lockdown (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Bonus prima casa è un importante incentivo per chi acquista il suo primo immobile, il proprietario potrà richiedere delle importanti agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecarie, catastali e IVA. Valgono anche nel caso di vendita e acquisto nuova casa come prima e principale abitazione, per i lavori di ristrutturazione su manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Bonus prima casa rischiava di saltare a causa dei lockdown La trasformazione in legge del nuovo mini provvedimento Milleproroghe, atteso il 1 marzo 2021, porterà delle modifiche ad alcuni termini sospesi dal decreto liquidità, finalizzati a preservare le precedenti richieste di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilè un importante incentivo per chi acquista il suo primo immobile, il proprietario potrà richiedere delle importantisulle imposte di registro, ipotecarie, catastali e IVA. Valgono anche nel caso di vendita e acquisto nuovacomee principale abitazione, per i lavori di ristrutturazione su manutenzione ordinaria e straordinaria. Ilrischiava di saltare a causa deiLa trasformazione in legge delmini provvedimento, atteso il 1 marzo, porterà delle modifiche ad alcuni termini sospesi dal decreto liquidità, finalizzati a preservare le precedenti richieste di ...

