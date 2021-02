Bonus mobili 2021: proroga e soglia di spesa a 16mila euro (Di venerdì 26 febbraio 2021) La legge di Bilancio 2021 ha prorogato la validità del Bonus mobili per le spese sostenute nell’anno in corso, incrementando da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione. A chi spetta? L’agevolazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio quali: manutenzione straordinaria (no quella ordinaria); restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza ordinaria; ed è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nonché A per i forni), ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) La legge di Bilanciohato la validità delper le spese sostenute nell’anno in corso, incrementando da 10.000 a 16.000il limite massimo disu cui calcolare la detrazione. A chi spetta? L’agevolazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio quali: manutenzione straordinaria (no quella ordinaria); restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza ordinaria; ed è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto die di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nonché A per i forni), ...

