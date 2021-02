Bombe Usa contro milizie filo - iraniane nel nord della Siria | il primo raid dell' era Biden

kris3m : RT @AlfioKrancic: - caorle44 : RT @AlfioKrancic: - CarocciaPaolo : Signori gli #USA sono tornati...@POTUS esporta democrazia in Siria con le bombe #Politica #America - PaolaAnna8 : RT @AlfioKrancic: - NessiOmero : Alle 'verginelle' #mattoncini, #bandierini e #fascioleghisti: 2019 - #trump - Record di bombe sganciate dagli #usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bombe Usa

Dopo tante cose buone, purtroppo, il ritorno allein un paese martoriato come la Siria. Joe Biden ha ordinato un raid aereo contro siti ...in direzione di una base aerea che ospita anche forze...NEW YORK. Prima azione militare dell'amministrazione Biden, ordinata per lanciare un avvertimento all'Iran. Verso le sei di ieri sera, quando in Siria erano le due del mattino, setteda 500 pound di esplosivo, cioè circa 227 chili, sono state sganciate nella zona di confine con l'Iraq tra Al Qaem e Abu Kamal. L'obiettivo erano alcune basi usate dalle milizie filo iraniane ...Gli USA protagonisti nella notte di un attacco aereo contro un gruppo filo-iraniano in Siria, è il primo dall’insediamento di Biden ...Una rappresaglia in risposta a una pioggia di razzi del 15 febbraio su una base aerea che ospita forze Usa a Erbil, nel Kurdistan iracheno. 22 miliziani di Kaitaib Hezbollah e Kaitaib Sayyid al-Shuhad ...