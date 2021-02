Bolsonaro il negazionista: 'Le mascherine hanno effetti collaterali, i brasiliani vogliono tornare al lavoro' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un idiota negazionista amico dei nomasse e dei no - vax e nemico della scienza. Mentre il Brasile è in ginocchio e notoriamente i numeri della pandemia sono ben più alti di quelle reale Il presidente ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un idiotaamico dei nomasse e dei no - vax e nemico della scienza. Mentre il Brasile è in ginocchio e notoriamente i numeri della pandemia sono ben più alti di quelle reale Il presidente ...

bocchescucite : New post: 26 Febbraio 2021 Bolsonaro il negazionista: “Le mascherine hanno effetti collaterali, i b #Brasile - aranciaverde : RT @globalistIT: - globalistIT : - Serenel73 : RT @serebellardinel: Il capo della @LegaSalvini dimentica subito le promesse fatte a #Draghi e spinge per la linea negazionista mentre il s… - sergimagugliani : RT @serebellardinel: Il capo della @LegaSalvini dimentica subito le promesse fatte a #Draghi e spinge per la linea negazionista mentre il s… -