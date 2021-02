Bologna, ragazzina di 11 anni ricoverata per Covid: è grave in terapia intensiva (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono gravi le condizioni di salute di una ragazzina di 11 anni che, senza manifestare in apparenza alcuna patologia pregressa, è stata ricoverata al Sant’Orsola di Bologna per Covid nel reparto di terapia intensiva. Positivi al virus anche i genitori della ragazzina. Ragazza di 11 anni positiva al Covid ricoverata in terapia intensiva Ha appena 11 anni la ragazzina che è stata ricoverata al Policlinico di Bologna e le cui condizioni parrebbero gravi: il motivo del suo è il Coronavirus. A riportare della ragazza è la stampa locale che specifica anche come la ragazzina non ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono gravi le condizioni di salute di unadi 11che, senza manifestare in apparenza alcuna patologia pregressa, è stataal Sant’Orsola dipernel reparto di. Positivi al virus anche i genitori della. Ragazza di 11positiva alinHa appena 11lache è stataal Policlinico die le cui condizioni parrebbero gravi: il motivo del suo è il Coronavirus. A riportare della ragazza è la stampa locale che specifica anche come lanon ...

