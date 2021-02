Bologna Lazio | i convocati di Mihajlovic | out Tomiyasu e Medel

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Lazio

, i convocati di Mihajlovic: il tecnico rossoblù ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani ...Commenta per primo Ecco i convocati delper la sfida con la: out Tomiyasu , Baldursson e lo squalificato Hickey , torna Poli . Portieri : Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori : Annan, Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, ...Lo stesso Bologna ha comunicato i tempi di recupero di Tomiyasu sul proprio sito ufficiale: "Gli esami cui sono stati sottoposti Andri Baldursson e Takehiro Tomiyasu hanno evidenziato rispettivamente ...Il Bologna e la Serie A per cancellare la delusione Champions League. Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, la Lazio di Simone Inzaghi torna a concentrarsi sul campionato per ...