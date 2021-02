Bologna-Lazio domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Bologna e Lazio si affrontano nell’anticipo di sabato valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. I biancocelesti, dopo la lezione impartita dal Bayern Monaco, arrivano alla partita a ridosso delle prime quattro con 43 punti e con sette vittorie nelle ultime otto partite di campionato. La squadra di Inzaghi vive un ottimo momento di forma, da confermare nella trasferta emiliana. Gli uomini di Mihajlovic vengono invece da tre risultati utili consecutivi che stanno aiutando ad uscire dalla zona rossa, sulla quale al momento hanno 10 punti di vantaggio. Sabato 27 febbraio alle ore 18.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a Sky Go. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)si affrontano nell’anticipo di sabato valevole per la ventiquattresima giornata di. I biancocelesti, dopo la lezione impartita dal Bayern Monaco, arrivano alla partita a ridosso delle prime quattro con 43 punti e con sette vittorie nelle ultime otto partite di campionato. La squadra di Inzaghi vive un ottimo momento di forma, da confermare nella trasferta emiliana. Gli uomini di Mihajlovic vengono invece da tre risultati utili consecutivi che stanno aiutando ad uscire dalla zona rossa, sulla quale al momento hanno 10 punti di vantaggio. Sabato 27 febbraio alle ore 18.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA e Sky Sport, mentre losarà affidato a Sky Go. ...

