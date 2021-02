Bollettino Coronavirus Protezione Civile 26 febbraio | i dati ufficiali

Adnkronos : #Coronavirus #Campania, 2.519 nuovi casi e 11 morti: il bollettino - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - palermomaniait : Coronavirus Sicilia, bollettino 26 febbraio 2021: 578 i nuovi positivi, 265 a Palermo - - GDS_it : #Coronavirus, il bollettino di oggi in #Sicilia: altri 578 nuovi casi e 19 decessi - Devabole : RT @Corriere: I nuovi casi ritornano sopra quota 20 mila: i positivi sono 20.499, i morti 253. Tasso di positività 6,3% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

... 90 sono risultati positivi ale di questi 85 appartengono a residenti in regione. Lo ... Lo rileva indi aggiornamento sanitario della Regione. I positivi attuali sono oggi 141, ...Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto ilsull'emergenzain Italia: sono 20.499 i nuovi casi su 325.404 tamponi eseguiti. 253 i decessi delle ultime 24 ore. Salgono i ricoveri (+61) e quelli in terapia intensiva (+26). &...Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 20.499 casi di coronavirus a fronte di 325.404 tamponi (giovedì erano stati 19.886 con 353.704 test). Lo rileva il ministero della Salute nel ...Palermo 265 casi, Catania 123, Messina 66, Siracusa 40, Enna 20, Caltanissetta 17, Trapani 17, Agrigento 16, Ragusa 14. Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 20.499 i casi nelle ultime ...