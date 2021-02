Bollette, bonus automatico per 2,6 milioni di famiglie (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – È scattato il riconoscimento automatico del bonus sociale per le Bollette di luce, gas e acqua per oltre 2,6 milioni di famiglie in disagio economico. Per avere lo sconto pari a circa un quarto della spesa per le utenze – fa sapere l’Autorità di Energia Reti e Ambiente (Arera) – sarà sufficiente fare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell’Isee. Bisognerà, poi, aspettare fino a luglio, quando saranno avviate le verifiche per l’ammissione alle agevolazioni e i pagamenti. Dopo anni in cui l’aiuto veniva incassato solo da un terzo degli aventi diritto, la delibera dell’autorità mira ad aumentare il numero dei beneficiari mandando in pensione il vecchio sistema che richiedeva la presentazione di una domanda al Comune o ai Caf. Vengono superati, inoltre, i rilievi del Garante della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – È scattato il riconoscimentodelsociale per ledi luce, gas e acqua per oltre 2,6diin disagio economico. Per avere lo sconto pari a circa un quarto della spesa per le utenze – fa sapere l’Autorità di Energia Reti e Ambiente (Arera) – sarà sufficiente fare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dell’Isee. Bisognerà, poi, aspettare fino a luglio, quando saranno avviate le verifiche per l’ammissione alle agevolazioni e i pagamenti. Dopo anni in cui l’aiuto veniva incassato solo da un terzo degli aventi diritto, la delibera dell’autorità mira ad aumentare il numero dei beneficiari mandando in pensione il vecchio sistema che richiedeva la presentazione di una domanda al Comune o ai Caf. Vengono superati, inoltre, i rilievi del Garante della ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bonus bollette, scattano gli sconti per le famiglie numerose in difficoltà economica - CarloRienzi : RT @Codacons: E invece sarebbe necessario altro: come tagliare gli oneri di sistema che fanno lievitare le #bollette, e che servono a copri… - Piergiulio58 : Bonus bollette, scattano gli sconti per le famiglie in difficoltà. - ConsumForum : Bonus sociali con sconto per le bollette di acqua, luce e gas. @ARERA_it - vlntnc : Bollette, scatta il bonus automatico per oltre 2,6 milioni di famiglie: ecco come fare per richiederlo… -