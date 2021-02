Binotto: 'Nuova Ferrari più veloce, ma il divario non si colma di colpo. Contano 2022 e mentalità vincente' (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Tra Leclerc e Sainz il numero 1 è la squadra. Veniamo da un anno che non dovrà mai ripetersi, in questa stagione dobbiamo far meglio, anche se nel 2021 servirà ancora portare pazienza perché è ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Tra Leclerc e Sainz il numero 1 è la squadra. Veniamo da un anno che non dovrà mai ripetersi, in questa stagione dobbiamo far meglio, anche se nel 2021 servirà ancora portare pazienza perché è ...

estornudoauto : RT @Gazzetta_it: Binotto: “Nuova Ferrari più veloce, ma il divario non si colma di colpo. Contano 2022 e mentalità vincente” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Binotto: “Nuova Ferrari più veloce, ma il divario non si colma di colpo. Contano 2022 e mentalità vincente” - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Binotto: “Nuova Ferrari più veloce, ma il divario non si colma di colpo. Contano 2022 e mentalità vincente” - Gazzetta_it : Binotto: “Nuova Ferrari più veloce, ma il divario non si colma di colpo. Contano 2022 e mentalità vincente”… - borntolovef1 : RT @PieroLadisa: Non capisco perché #Binotto abbia sottolineato come la #Ferrari possa poter commettere errori nella nuova stagione. È stat… -