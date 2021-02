«Bin Salman autorizzò il blitz contro Khashoggi» | il report degli 007 americani che accusa il principe saudita

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’intelligence statunitenseilereditarioMohammed bindi avere «autorizzato» un’operazione per «catturare o uccidere» il giornalista dissidente Jamal. Il rapporto dell’intelligence Usa è stato diffuso oggi, 26 febbraio, dall’amministrazione Biden dopo che è stato declassificato. Nel documento, di cui già erano uscite alcune anticipazioni, si spiega come Mohammed binritenesseuna minaccia per il regno. Secondo l’intelligence, ilereditario sostenne l’uso della violenza, se necessario, per mettere a tacere il giornalista. Ventuno persone coinvolte Il rapporto, quindi, elenca 21 persone che gli 007ritengono essere complici o responsabili del ...

Non ci saranno sanzioni contro Muhammad, stando alle anticipazioni di 'Politico'. Sanzioni per altri 76 L'amministrazione americana sta identificando 76 individui dell'Arabia Saudita che ...New York, 26 feb 20:58 - (Agenzia Nova) - La decisione sul futuro del principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman (Mbs), spetta alle autorità di Riad. Lo ha puntualizzato la portavoce della Casa ...