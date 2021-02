«Bin Salman autorizzò il blitz contro Khashoggi | 21 persone coinvolte» | il report degli 007 americani che accusa il principe saudita

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’intelligence statunitenseilereditarioMohammed bindi avere «autorizzato» un’operazione per «catturare o uccidere» il giornalista dissidente Jamal. Il rapporto dell’intelligence Usa è stato diffuso oggi, 26 febbraio, dall’amministrazione Biden dopo che è stato declassificato. Nel documento, di cui già erano uscite alcune anticipazioni, si spiega come Mohammed binritenesseuna minaccia per il regno. Secondo l’intelligence, ilereditario sostenne l’uso della violenza, se necessario, per mettere a tacere il giornalista. La portavoce della Casa Bianca non ha escluso azioniRiad Il rapporto, quindi, elenca 21che gli 007 ...