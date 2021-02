Biden il “buono” ha già bombardato la Siria: primo raid. Ma il “cattivo” era Trump (Di venerdì 26 febbraio 2021) È divertente che alla storia Trump passerà come il cattivo pur non avendo fatto nemmeno una guerra durante il suo mandato. E che Obama, invece, che ha bombardato mezzo mondo sia stato insignito del Premio Nobel per la pace, addirittura. E proprio per continuare su questa scia pacifista, il nuovo presidente Usa, Joe Biden, il “buono” che ha sconfitto il “cattivissimo” e crudele Trump ha ripreso i bombardamenti. Il primo attacco militare dell’era Joe Biden c’è stato oggi, 25 febbraio. Gli Stati Uniti hanno lanciato un raid aereo nell’est della Siria contro infrastrutture di milizie appoggiate dall’Iran.



Il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che "i raid sono stati autorizzati in risposta ...

