Biden chiama Salman e bombarda la Siria. Messaggio agli alleati (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli Stati Uniti hanno inviato un doppio Messaggio di rassicurazione agli alleati mediorientali. Quasi contemporaneamente, il presidente Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con Re Salman d'Arabia Saudita e i cacciabombardieri F-15 americani hanno centrato le milizie sciite al confine tra Iraq e Siria. L'attacco è stata una rappresaglia arrivata in risposta al bombardamento missilistico contro una base occidentale a Erbil, nel Kurdistan (usata dalla Coalizione internazionale che combatte lo Stato islamico). In quell'occasione, dieci giorni fa, era stata superata una linea rossa: era rimasto ucciso un contractor civile (occidentale). L'azione era stata rivendicata da una milizia nota come i Guardiani del sangue, collegata alla più nota Kataib ...

