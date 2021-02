Benevento | uccisero un uomo condannato a 11 anni per pedofilia Per loro il PM chiede l’ergastolo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel 2018 Giuseppe Matarazzo, presunto pedofilo, venne assassinato da due uomini inviati per vendetta dai familiari delle vittime. Ora i killer affrontano il processo. Continua il processo ai presunti killer di Giuseppe Matarazzo, il pastore di Frasso Telesino, accusato di aver abusato di una ragazza di 15che fu ucciso a colpi di pistola L'articolo proviene da Leggilo.org.

il complice di una rapina, finita con la morte di un anziano, per evitare che facesse ... la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Benevento il 29 gennaio 2020. Valentino Improta, ...La Procura di Benevento ha chiesto l'ergastolo per i due uomini accusati dell'omicidio di Giuseppe Matarazzo, ucciso nel 2018 a Frasso ...