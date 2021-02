Benevento, non solo derby: Inzaghi alle prese con la ‘grana’ tour de force (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tre partite in sette giorni, un tour de force da preparare con meticolosità e cura dei dettagli. Il Benevento si appresta a vivere la grande emozione del derby allo stadio Maradona contro il Napoli ma non può fare a meno di gettare l’occhio anche altrove, a una settimana particolarmente densa e non meno importante in ottica salvezza. Se infatti è vero che eventuali punti conquistati contro le big del campionato rappresenterebbero una sorta di ‘bonus’ verso l’obiettivo, lo è altrettanto che la costruzione del palazzo passa inevitabilmente per confronti diretti o con squadre sulla carta non inaccessibili. E’ per questo che i due impegni contro Hellas Verona e Spezia, in calendario mercoledì 3 e sabato 6 marzo, oltre a fare da battesimo a un mese ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre partite in sette giorni, undeda preparare con meticolosità e cura dei dettagli. Ilsi appresta a vivere la grande emozione delallo stadio Maradona contro il Napoli ma non può fare a meno di gettare l’occhio anche altrove, a una settimana particolarmente densa e non meno importante in ottica salvezza. Se infatti è vero che eventuali punti conquistati contro le big del campionato rapnterebbero una sorta di ‘bonus’ verso l’obiettivo, lo è altrettanto che la costruzione del palazzo passa inevitabilmente per confronti diretti o con squadre sulla carta non inaccessibili. E’ per questo che i due impegni contro Hellas Verona e Spezia, in calendario mercoledì 3 e sabato 6 marzo, oltre a fare da battesimo a un mese ...

